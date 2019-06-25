محمد بن مسعود - الدمام - قالت: بريطانيا تسعى لحل الأزمة بين أمريكا وإيران أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ اليوم، -بشدة- الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي. وقالت تيريزا ماي؛ في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير مطار أبها، إن الهجوم يمثل عملاً طائشاً وجباناً. وأوضحت ماي؛ بشأن التصعيد الإيراني-الأمريكي، أن بريطانيا تسعى بدورٍ دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفيْن. تيريزا ماي: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25 أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ اليوم، -بشدة- الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي. وقالت تيريزا ماي؛ في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير مطار أبها، إن الهجوم يمثل عملاً طائشاً وجباناً. وأوضحت ماي؛ بشأن التصعيد الإيراني-الأمريكي، أن بريطانيا تسعى بدورٍ دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفيْن. Advertisements 25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 08:26 AM قالت: بريطانيا تسعى لحل الأزمة بين أمريكا وإيران قالت: بريطانيا تسعى لحل الأزمة بين أمريكا وإيران أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي؛ اليوم، -بشدة- الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي. وقالت تيريزا ماي؛ في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير مطار أبها، إن الهجوم يمثل عملاً طائشاً وجباناً. وأوضحت ماي؛ بشأن التصعيد الإيراني-الأمريكي، أن بريطانيا تسعى بدورٍ دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفيْن. ، تيريزا ماي: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيريزا ماي: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.