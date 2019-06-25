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تأهل منتخب الأوروغواي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره تشيلي بهدف كافاني في الدقيقة 82، في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر اليوم الثلاثاء، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.
كما رافق تشيلي (6 نقاط) نظيره الأوروغوياني (7 نقاط) للدور التالي؛ بينما ودعت الإكوادور واليابان البطولة بعد تعادلهما الإيجابي 1/1.
بهذه النتيجة تواجه الأوروغواي نظيرتها البيرو، السبت المقبل في دور ربع النهائي؛ فيما تواجه تشيلي منتخب كولومبيا في ذات الدور.
"كوبا أمريكا": الأوروغواي تُسقط تشيلي وتضرب موعدًا مع البيروصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
تأهل منتخب الأوروغواي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره تشيلي بهدف كافاني في الدقيقة 82، في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر اليوم الثلاثاء، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.
كما رافق تشيلي (6 نقاط) نظيره الأوروغوياني (7 نقاط) للدور التالي؛ بينما ودعت الإكوادور واليابان البطولة بعد تعادلهما الإيجابي 1/1.
بهذه النتيجة تواجه الأوروغواي نظيرتها البيرو، السبت المقبل في دور ربع النهائي؛ فيما تواجه تشيلي منتخب كولومبيا في ذات الدور.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
08:18 AM
لقاء ناري ينتظر كولومبيا في دور ربع النهائي
تأهل منتخب الأوروغواي لدور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره تشيلي بهدف كافاني في الدقيقة 82، في اللقاء الذي جمع المنتخبين فجر اليوم الثلاثاء، على ملعب ماراكانا، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.
كما رافق تشيلي (6 نقاط) نظيره الأوروغوياني (7 نقاط) للدور التالي؛ بينما ودعت الإكوادور واليابان البطولة بعد تعادلهما الإيجابي 1/1.
بهذه النتيجة تواجه الأوروغواي نظيرتها البيرو، السبت المقبل في دور ربع النهائي؛ فيما تواجه تشيلي منتخب كولومبيا في ذات الدور.
، "كوبا أمريكا": الأوروغواي تُسقط تشيلي وتضرب موعدًا مع البيرو ،
المصدر : الخليج 365
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