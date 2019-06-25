10 وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 3 مدن

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مستشار أول- المكافآت والسياسات (الرياض). . مدير- تطوير الحلول (الرياض). . مستشار أول- الأداء (الرياض). . منسق ثان- المستودع (حائل). . مشرف- عمليات التميز (حائل). Advertisements . أخصائي ثان- مراكز البيانات (الجبيل). . مشرف- الجودة (حائل). . مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل). . مستشار- التعلم والتطوير (الرياض). . ممثل- المبيعات (حائل). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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