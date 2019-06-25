وظائف إدارية شاغرة لدى مصرف الراجحي في 3 مدن

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أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير علاقات الشركات الكبرى (الخبر).

. مدير علاقات الشركات الكبرى (جدة).

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. مساعد مدير المبيعات عبر الهاتف (الرياض).

. أخصائي أول مبيعات التجزئة على الإنترنت والهاتف (الرياض).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

