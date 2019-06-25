هل تعاني تساقط الشعر؟.. إليكَ 5 فواكه تحل المشكلة

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قال خبير في تساقط الشعر إن تناول أنواع محدد من الفاكهة له القدرة على وقف تساقط الشعر، فيما تقوم أنواع أخرى بتقوية بصيلات الشعر.

وأضاف أن السبب الأكثر شيوعا لتساقط الشعر، وراثي، إلا أن تناول الغذاء المثالي يلعب دوراً حقيقياً في الحفاظ على الشعر وفروة الرأس في حالة جيدة.

وفيما يلي قائمة بالفواكه التي يُنصح يتناولها للحفاظ على شعر صحي:

1- البابايا

لاحتوائها على كمية كبيرة من فيتامين سي الضروري للحفاظ على الكولاجين في الجسم، ويعد الكولاجين واحدا من أهم العناصر لبناء الشعر الجديد، والحفاظ على الأدمة التي تشكل الطبقة الوسطى من البشرة وتحتوي على جذر كل شعرة، وتتميز البابايا بغناها بالبوتاسيوم، الذي يرتبط نقصه بفقدان الشعر.

2- الأناناس

تتكون الجذور الحرة من ذرات غير مستقرة تتطور في الجسم ويمكن أن تتلف الخلايا، مسببة المرض والشيخوخة، ويمكن أن تلحق الجذور الحرة الضرر ببصيلات الشعر، ولمحاربتها، يحتاج الجسم إلى مضادات الأكسدة، ويعد الاناناس واحدا من أهم مصادر مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويدات والأحماض الفينولية، لغناه بفيتامين C والمنغنيز وفيتامين ب 6.

ويعد مفعول مضادات الأكسدة الموجودة في الأناناس أطول من تلك الموجودة في الأطعمة الأخرى، مما يجعلها فعالة بشكل خاص.

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3-الخوخ

من الضروري أن تحتوي فروة الرأس على رطوبة كافية للحفاظ على شعر صحي، ويمكن أن يؤمن الخوخ درجة الرطوبة المطلوبة التي تحتاجها فروة الرأس، لغناه بالفيتامينات مثل A و C.

4- الكيوي

يحتوي الكيوي على مستويات جيدة من فيتامين أ وفيتامين ه وفيتامين ك ومضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل بيتا كاروتين ولوتين وزانثين، وهي عناصر مهمة لتحفيز إنتاج الكولاجين، وكذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية التي توفر الرطوبة للفروة.

ويتميز الكيوي بغناه بالمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والفوسفور، التي تساعد على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس..، وبالتالي تقوية الشعر من جذوره.

5- التفاح

يحتوي التفاح على فيتامينات أ، ب، و ج، وكلها عناصر ضرورية للحفاظ على فروة رأس صحية ومنع قشرة الرأس.

وفي الوقت نفسه، توصل علماء من مختبر تسوكوبا للأبحاث في تسوكوبا باليابان في عام 2002، إلى أن التفاح يحتوي على بروسيانيدين B-2 ، وهو مركب يساعد في نمو شعر جديد.

