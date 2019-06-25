بعد رفع المملكة الحظر المؤقت.. مصر تضع ضوابط جديدة لتصدير البصل إلى المملكة

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وضعت السلطات المصرية ضوابط جديدة لاستئناف تصدير البصل الطازج إلى المملكة، وذلك بعد قرار المملكة رفع الحظر المؤقت عن البصل المصري مؤخرا. ونشرت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة المصرية، الضوابط الجديدة والتي تتضمن الالتزام بالفرز والتعبئة في محطات أو مراكز “مفارش” معتمدة طبقًا لشروط الاعتماد الواردة بالمنشور الفني والذي يوضح الشروط اللازم توافرها في محطات ومراكز تعبئة البصل الطازج. كما اشترطت الإدارة إرفاق شهادة تحليل متبقيات المبيدات الصادرة من المعمل المركزي التابع لوزارة الزراعة مع كل شحنة مصدرة..، كذلك ضرورة سحب عينة ممثلة لكل 100 طن أو كسورها من الشحنة المصدرة مع مراعاة تمثيل العينة المسحوبة للكمية المصدرة طبقًا للقواعد، بالإضافة إلى التزام جميع مفتشي الحجر الزراعي بتنفيذ ذلك بكل دقة.





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