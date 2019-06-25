رياضي / الأوروجواي تفوز على تشيلي بهدف وتنتزع صدارة المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا



ريو دي جانيرو 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

أحرز إدينسون كافاني هدفًا بضربة رأس لتفوز أوروجواي 1-صفر على تشيلي حاملة اللقب وتنتزع صدارة المجموعة الثالثة في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم يوم الاثنين وتصبح على موعد مع بيرو في دور الثمانية.

وارتقى كافاني إلى كرة عرضية من جوناثان رودريجيز ووضعها برأسه قوية في الدقيقة 82 ليحسم المواجهة التي أقيمت بين فريقين ضمنا التأهل إلى دور الثمانية قبل اللعب معًا.

وانتزعت أوروجواي صدارة المجموعة بسبع نقاط وتراجعت تشيلي إلى المركز الثاني بست نقاط لتضطر بذلك لخوض مواجهة أصعب في دور الثمانية مع كولومبيا وهي الوحيدة التي فازت بكل مبارياتها الثلاث.

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06:12ت م

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