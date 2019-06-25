شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 10 مصابين من مطار أبها للمستشفيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد متحدث هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، مباشرة الهجوم الإرهابي على مطار أبها بعدد من الفرق الإسعافية والكوادر الطبية، إذ تم التعامل مع الحالات بمهنية عالية، وجرى نقل 10 إصابات لمستشفى عسير المركزي ومستشفى السعودي الألماني، أما الإصابات الأخرى فتم نقلها عن طريق الجهات الحكومية الأخرى المشاركة في الحدث.

وأضاف أن هيئة الهلال الأحمر تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي، وتتقدم لذوي المتوفى بالتعازي، متمنين لجميع المصابين الشفاء العاجل. وقال إن الحوثي يواصل انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان باستهداف المدنيين في تحدٍّ واضح للأعراف الدولية وحماية الأرواح والممتلكات باستهدافه المطار.