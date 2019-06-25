شكرا لقرائتكم خبر عن مسافرون: استهداف مطار أبها تغطية لفشل الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

اعتبر عدد من المسافرين بأن استهداف مطار أبها الدولي من قبل المليشيات الحوثية، محاولات لتغطية فشلها في جبهات القتال، التي تشهد انكساراتهم وخسائرهم وقتل عناصرهم، وتدمير ترسانتهم العسكرية.

وأوضحوا بأنه ورغم كل هذه المحاولات فإن حركة الملاحة مستمرة وصالات المطار تزدحم بالمسافرين المغادرين والقادمين، ويعيشون بأمن وأمان على أرض الوطن الغالي.

وأضافوا، نهاية الحوثيين قريبة جداً وهذه ردة فعل نتيجة الضربات القاسية المتتالية التي يتعرضون لها والتي تشتتهم ما بين وفيات وإصابات مستديمة وخسائر لا تعد ولا تحصى، وسيستمر حالهم على هذا الوضع القاسي. مشيرين إلى أن الهجوم على مطار أبها تصرف عصابات سيندمون عليه كثيراً كونهم يستهدفون المدنيين الأبرياء وهذا ما يخالف الأعراف الدولية.

وقالوا بأن الحوثيين هم أداة في يد نظام إيران الذي يصدر الشر والإرهاب لجميع المسلمين، لكن الشعب السعودي يؤكد مراراً وتكراراً الوقوف صفاً واحداً مع قيادته الرشيدة في وجه كل من تسوّل له نفسه المساس بوطننا الغالي، وما قام به الحوثيون الأنجاس إلا عمل إجرامي، استهدفوا به المدنيين وهذا هو الخبث والجبن، ومن قاموا به لا يمتون للإسلام والإنسانية بصلة، بعد أن تلوثت عقولهم، ولكن محاولاتهم لن تفلح، فالوطن آمن ويمتع بالأمان والاستقرار.