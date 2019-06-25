تطبيق الخيام متعددة الأدوار في منى هذا العام

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جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) تطبق مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية نظام الطوابق المتعددة في خيام منى لأول مرة في موسم حج هذا العام، لحل ضيق مساحات المشعر بزيادة الطاقة الاستيعابية، ضمن جهود المملكة للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيقا لرؤية 2030 بزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة المهندس عباس قطان أن النظام يعتمد على استغلال الارتفاع الرأسي للمشعر، إذ يستغل الطابق الأرضي لإسكان العمالة وتخزين المواد التموينية، والأدوار العلوية لإسكان الحجاج. وأكد أن التجربة توفر إضافة 8 حجاج إضافيين في كل مخيم، وتمت دراسة الموقع بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فيما اعتمدت للمبنى واجهات حديثة تتوافق مع التصاميم المعتمدة من قبل الهيئة لمشعر منى، إضافة إلى قابلية المبنى للفتح والتركيب مجددا في أي وقت، مبينا أن المؤسسة عملت على تحويل جميع المكيفات بخيامها إلى فريون، وبناء دورات للمياه إضافية بزيادة 10 ـ 15 دورة بكل مبنى.

تطبق مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية نظام الطوابق المتعددة في خيام منى لأول مرة في موسم حج هذا العام، لحل ضيق مساحات المشعر بزيادة الطاقة الاستيعابية، ضمن جهود المملكة للارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيقا لرؤية 2030 بزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين. من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة المهندس عباس قطان أن النظام يعتمد على استغلال الارتفاع الرأسي للمشعر، إذ يستغل الطابق الأرضي لإسكان العمالة وتخزين المواد التموينية، والأدوار العلوية لإسكان الحجاج. وأكد أن التجربة توفر إضافة 8 حجاج إضافيين في كل مخيم، وتمت دراسة الموقع بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، فيما اعتمدت للمبنى واجهات حديثة تتوافق مع التصاميم المعتمدة من قبل الهيئة لمشعر منى، إضافة إلى قابلية المبنى للفتح والتركيب مجددا في أي وقت، مبينا أن المؤسسة عملت على تحويل جميع المكيفات بخيامها إلى فريون، وبناء دورات للمياه إضافية بزيادة 10 ـ 15 دورة بكل مبنى.

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