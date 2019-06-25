مصادر "الخليج 365": «الرقابة» تحقق في حوادث مركبات تعليم المهد

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جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة) أبلغت مصادر "الخليج 365" أن لجنة من هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة باشرت صباح أمس (الاثنين)، التحقيق في قضية استخدام موظفين بتعليم المهد للسيارات الرسمية خارج وقت الدوام الرسمي وعدم وجود شعار رسمي على جميع السيارات، وتعرض 3 منها لحوادث في إجازات نهاية الأسبوع (نشرت "الخليج 365" تفاصيل الاتهامات 25 أبريل الماضي «سيارات تعليم المهد بلا شعار واتهام موظفين بقيادتها خارج وقت الدوام»). ووفقاً للمصادر فإن اللجنة وقفت أمس على الإدارة وباشرت التحقيق مع المسؤولين المعنيين عن تلك الاتهامات، والآلية التي يتم من خلالها تسليم الموظفين للسيارات، وعما اتخذته الإدارة من إجراءات بشأن الحوادث المرورية التي تعرضت لها السيارات، وهل تم التعامل مع التالف منها نظامياً, وأسباب عدم وضع الشعار الرسمي على السيارات. وكانت 3 سيارات تتبع إدارة تعليم المحافظة تعرضت في وقت سابق لحوادث في أوقات متفرقة خارج أوقات الدوام الرسمي في إجازة نهاية الأسبوع؛ أولها بقيادة مدير التعليم على طريق فريضة الزراعي الرابط بين المدينة والمهد بعد منتصف ليل أحد أيام إجارة نهاية الأسبوع، والثانية تعرضت لانقلاب بمجرى سيل بأحد الطرق ويقودها مدير الحركة,، والثالثة اصطدمت بشاحنة أثناء قيادة أحد الموظفين لها.

أبلغت مصادر "الخليج 365" أن لجنة من هيئة الرقابة والتحقيق بالمدينة المنورة باشرت صباح أمس (الاثنين)، التحقيق في قضية استخدام موظفين بتعليم المهد للسيارات الرسمية خارج وقت الدوام الرسمي وعدم وجود شعار رسمي على جميع السيارات، وتعرض 3 منها لحوادث في إجازات نهاية الأسبوع (نشرت "الخليج 365" تفاصيل الاتهامات 25 أبريل الماضي «سيارات تعليم المهد بلا شعار واتهام موظفين بقيادتها خارج وقت الدوام»). ووفقاً للمصادر فإن اللجنة وقفت أمس على الإدارة وباشرت التحقيق مع المسؤولين المعنيين عن تلك الاتهامات، والآلية التي يتم من خلالها تسليم الموظفين للسيارات، وعما اتخذته الإدارة من إجراءات بشأن الحوادث المرورية التي تعرضت لها السيارات، وهل تم التعامل مع التالف منها نظامياً, وأسباب عدم وضع الشعار الرسمي على السيارات. وكانت 3 سيارات تتبع إدارة تعليم المحافظة تعرضت في وقت سابق لحوادث في أوقات متفرقة خارج أوقات الدوام الرسمي في إجازة نهاية الأسبوع؛ أولها بقيادة مدير التعليم على طريق فريضة الزراعي الرابط بين المدينة والمهد بعد منتصف ليل أحد أيام إجارة نهاية الأسبوع، والثانية تعرضت لانقلاب بمجرى سيل بأحد الطرق ويقودها مدير الحركة,، والثالثة اصطدمت بشاحنة أثناء قيادة أحد الموظفين لها.

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