شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أملاك رجل أعمال شهير في المزاد.. ديونه 350 مليونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

حددت محكمة التنفيذ بالعاصمة المقدسة، 4 ذي القعدة القادم، موعدا لبيع ١١ عقارا تعود ملكيتها لرجل أعمال ورئيس ناد شهير بمكة، لتسديد ٣٥٠ مليون ريال مطالبات مالية لمساهمين وشركة عقارية. وبحسب وثائق رسمية حصلت "الخليج 365" على نسخة منها، أظهرت عرض ١١ قطعة أرض مختلفة المساحات ذات مواقع متميزة؛ منها مخطط سكني بحي النوارية بمساحة ٤١٠ آلاف متر مربع، وأرض زراعية بضاحية شرائع المجاهدين بمساحة ١١٦ ألف متر مربع، ومخطط سكني يجري اعتماده بحي الجعرانة بمساحة ١٥٩ ألف متر مربع، و3 قطع أراض صناعية بضاحية الجعرانة بمساحة إجمالية ٣١٠ آلاف متر مربع، و٣ قطع سكنية بحي الجعرانة بمساحة إجمالية ٢٨٢ ألف متر مربع، وأرض زراعية بوادي كتايت بمساحة ١٠ آلاف متر مربع، وأرض تجارية بموقع متميز وحيوي بمكة.

من جهته، أكد مصدر خاص لـ«الخليج 365»: أن محكمة التنفيذ أحالت عددا من عقارات رجل الأعمال إلى لجنة التقييم في غرفة مكة، وتم تثمينها بسعر السوق العقاري الحالي. وقال المصدر: إن العقارات المعروضة في المزاد متنوعة الاختصاص؛ منها التجاري، ومنها الصناعي، ومنها الأراضي الخام، وتقع في مواقع متميزة بالعاصمة المقدسة، الأمر الذي يدفع المهتمين بالدخول في هذا المزاد وتقديم عروضهم للحصول على تلك العقارات.

ومن المتوقع أن يدخل المطالبون بأموالهم في هذه القضية للشراء وتقليص مديونياتهم من خلال هذا المزاد.