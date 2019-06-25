شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء محاكمة 53 متهما داخل سجن الدمام في جلسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد البلاهدي (الدمام)

أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر، أمس (الإثنين)، ٥٣ حكما جزائيا متعلقة بقضايا السجناء المقيمين بسجن الدمام؛ منهم ٤٣ متهما في قضية واحدة، و١٠ متهمين في قضايا متنوعة.

وأصدر قاضي المحكمة الجزائية بالخبر الشيخ مناحي الودعاني الدوسري، أحكاما على السجناء بعد التحقيق والتنسيق مع مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان ومدير الشؤن القانونية بسجون المنطقة النقيب عايض المري، تقديراً من القاضي واختصارا للجهد والقوة التي ستقوم بنقلهم لمحكمة الخبر في آن واحد.

من جانبه، قال العميد النفجان إن ذلك انطلاقا من توجيهات أمير المنطقة الأمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حرصا على سرعة إنهاء إجراءات السجناء وتذليل كافة الصعوبات، مقدما شكره لوزارة العدل لاهتمامها بتسريع نظر قضايا السجناء، ولرئيس المحكمة الجزائية بالخبر وناضر القضية على جهدهما المبذول في إنهاء محاكمة هذا العدد من السجناء داخل السجن وفي يوم واحد.