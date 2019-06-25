شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة: الشرقية الأعلى بـ 48 وجدة الأقل بـ 40 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

تستمر الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة اليوم (الثلاثاء)، إذ سجلت الدمام والأحساء الأعلى (48 درجة مئوية)، وحفر الباطن (47 درجة)، ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض (45 درجة)، وبريدة (44) درجة، وحائل (42 درجة)، وجدة (40 درجة).

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الطقس سيكون حارا إلى شديد الحرارة ورياح نشطة قد تثير الأتربة والغبار على مناطق: الشرقية، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، وعلى الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأكدت أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم/ ساعة، وفي الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة.