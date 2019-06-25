شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يدشن 84 مشروعاً تعليمياً بـ 900 مليون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

دشن وأسس أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، عدداً من المشاريع التعليمية والمدرسية التابعة لإدارتي تعليم جازان وصبيا تقدر تكلفتها الإجمالية بـ900 مليون ريال، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ومدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ومدير عام التعليم بجازان ياسر بن فتح الدين الدويري، ومدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، وعدد من المسؤولين.

واستمع أمير منطقة جازان لشرح مفصل عن المشاريع التي تتضمن 36 مشروعاً تابعاً للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تخدم أكثر من 11451 طالباً وطالبة، و38 مشروعاً تعليمياً تابعاً لإدارة التعليم بمحافظة صبيا، و10 مشاريع تعليمية أخرى تُساهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الأجواء الدراسية المناسبة للطلاب والطالبات بمنطقة جازان للتحصيل الدراسي، إلى جانب تحقيق رؤية 2030 والتخلص من المباني المستأجرة وترشيد الإنفاق.