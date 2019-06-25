، سفير خادم الحرمين لدى سويسرا يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنه دليل جديد على التوجهات العدائية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران

أدان الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سويسرا الاتحادية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قِبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، أول أمس، وأسفر عن سقوط شهيد وعددٍ من المصابين.

وتفصيلاً، استنكر الأمير منصور بن ناصر، هذا العمل الإجرامي الإرهابي الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، وعده دليلاً جديدًا وتأكيدًا للتوجهات العدائية والإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب السفير السعودي عن تعازيه لأهالي وذوي الضحية وتمنياته للشفاء العاجل للمصابين من جراء هذا العمل الآثم، داعيًا الله أن يحفظ بلاد الحرمين من حقد الحاقدين وينصر جنودنا البواسل على حدود الوطن.