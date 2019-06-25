اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



نيويورك 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات اليوم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 68ر8 نقطة، أو 03ر0% ، ليصل إلى 81ر26727 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 11ر5 نقطة، أو 17ر0% ، ليصل إلى 35ر2945 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 01ر26 نقطة، أو 32ر0% ، ليصل إلى 70ر8005 نقطة.

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