شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيسة الوزراء البريطانية: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:38 صباحًا, 25 يونيو 2019 م المناطق _ لندن أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم بشدة الهجوم الذي قامت به ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي.

وقالت تيريزا ماي في حديثها عن استهداف الحوثيين الأخير لمطار أبها إن الهجوم يمثل عملاً طائشًا وجبانًا.

وأوضحت ماي بشأن التصعيد الإيراني الأمريكي أن بريطانيا تسعى بدور دبلوماسي لحل الأزمة بين الطرفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | رئيسة الوزراء البريطانية: استهداف مطار أبها عمل طائش وجبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.