ترامب لـ إيران : كفى دعمًا للإرهاب ولا أسلحة نووية

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على منع إيران من تمويل الإرهاب وحيازة السلاح النووي

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وقال في تغريدة الاثنين: “ما نطلبه من إيران سهل جدًّا، لا أسلحة نووية ولا مزيد من رعاية الإرهاب”.

كما أضاف: “على الدول أن تحمي ناقلاتها النفطية في الشرق الأوسط بما في ذلك الصين واليابان”.

يأتي هذا في وقت يزور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، المملكة والإمارات؛ من أجل بحث ملف إيران والتصعيد في المنطقة.