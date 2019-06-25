مجلس الأمن: الهجوم على ناقلات النفط تهديد خطير للأمن الدولي

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

ندد مجلس الأمن الدولي، أمس الاثنين، بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط؛ باعتبارها تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين.

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وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن: “يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر”.

وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين لمجلس الأمن الدولي: إن سياسة واشنطن تجاه طهران لا تزال تعتمد على “جهد اقتصادي ودبلوماسي لإعادة إيران إلى مائدة التفاوض”.

وتحدث كوهين للصحفيين عقب جلسة مغلقة بالمجلس دعت إليها الولايات المتحدة، وقال: إنه أبلغ المجلس المؤلف من 15 بلدًا أن الأدلة الأمريكية تظهر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات نفط بالخليج في مايو ويونيو، داعيًا العالم إلى إبلاغ الحكومة الإيرانية بأن هذا “غير مقبول”.