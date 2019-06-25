بالصور: انهيار مبنى تحت الإنشاء واحتجاز عمال تحت الأنقاض في ينبع

تباشر فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع، حالياً، حادث انهيار مبنى تحت الإنشاء بالمحافظة أدى إلى إحتجاز عدد من العمال تحت الأنقاض، وفق معلومات أولية.

وما زالت الفرق؛ منها دوريات الأمن والأمن الصناعي بالهيئة الملكية والمرور والهلال الأحمر وإسعاف قطاع “صحة ينبع” وبعض الجهات الحكومية والأمنية، تتعامل مع الحادث الذي وقع حي البندر غرب المحافظة.