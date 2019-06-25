النائب العام يوجه باعتبار إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى موجبة للتوقيف

وجّه النائب العام باعتبار قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك للمصلحة العامة، لانتشار هذه الظاهرة وخطرها على الأرواح والممتلكات.
وتوصلت النيابة العامة، بعد دراسة هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة، إلى اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف. وصدرت توجيهات النائب العام لرؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة بإيقاف من تتوفر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.
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