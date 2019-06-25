حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين تعطل قاربهم بعرض البحر في الخفجي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي، فجر اليوم الاثنين، من إنقاذ ستة مواطنين تعرض قاربهم لعطل في عرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي تلقت بلاغًا يفيد بتعرض قارب نزهة للعطل بعرض البحر على بعد ميلين بحريين من رأس الخفجي، وعلى متنه ستة مواطنين يطلبون المساعدة فتم على الفور توجيه الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بالخفجي إلى الموقع.

ولفت النقيب العتيبي، إلى أنه تم العثور عليهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب العتيبي بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية، وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنيًا السلامة للجميع.