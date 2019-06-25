الهلال الأحمر بعسير باشر مصابي مطار أبها

قال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن هلال عسير باشر حادث مطار أبها، أمس الأحد، بعدد من الفرق الإسعافية والكوادر الطبية.

وقال الشهري: إنه فور تلقي عمليات المنطقة بلاغًا عن الحادث؛ تم توجيه عشر فرق إسعافية، واتضح أن هناك حالة وفاة واحدة و21 إصابة متفرقة، مشيًرا إلى أنه تم التعامل مع الحالات ونقل بعض المصابين إلى مستشفيي عسير المركزي والسعودي الألماني، وبعضهم نقلته الجهات ذات الصلة المباشرة للحدث.

وتابع أن هيئة الهلال الأحمر تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي وتتقدم لذوي المتوفى بالتعازي، متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.

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وكان الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، أمس، نتج عنه استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة: 13 يحملون الجنسية السعودية، وأربعةٌ من الجنسية الهندية، واثنان من الجنسية المصرية، واثنان الجنسية البنجالية، ومن المصابين ثلاث نساء وطفلان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (21:10) من مساء أمس الأحد، وقع هجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 21 آخرين.