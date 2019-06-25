هل تؤثر الالتزامات المالية على التخصيص في برنامج سكني ؟

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن تأثير الالتزامات المالية على التخصيص في برنامج سكني التابع للإسكان.

وقالت الإسكان: إن الالتزامات المالية لا تعيق التخصيص في برنامج سكني، ولكن في حال تم التخصيص للشخص وتم تحويل طلبه للجهة التمويلية قد يتم رفض طلب تمويله لوجود التزامات مالية، علمًا أنه يمكنه التفاوض مع الممول الذي يناسبه.

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في وقت سابق، تفاعلت وزارة الإسكان مع مواطن لم يشمله التخصيص في أحد المخططات، علمًا أنه لا يستطيع التقديم على مخطط آخر، موضحًا أنه تواصل مع العناية بالعملاء في الإسكان، وتم إحالته للرقم الهاتفي، وتم التواصل معه وأكدوا له ضرورة مراجعة فرع الوزارة في مدينتي، وعند مراجعة الفرع لم يجد نتيجة، وما زال مسجلًا في مخطط تم توزيعه بالكامل.

وقالت وزارة الإسكان ردًّا على متابعات الخليج 365: إنها تعمل جاهدة لتمكين جميع الأسر على امتلاكهم لمنزلهم الأول، مبشرةً إياه بأن تكون فرحته بمنزله هو وأسرته قريبًا، وسيتم طرح مشاريع ومخططات جديدة قريبًا.

وتابعت الإسكان أنه في حالة تم حجز المخطط بالكامل سيتم إعادة الاسم إلى قوائم المستفيدين، وفور توفر المنتج المرغوب به سيتم ترشيحه.