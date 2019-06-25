2019-06-24

عبث الأطفال بالولاعات يحرق منزلًا في حائل

متابعات الخليج 365 - حائل

أخمد الدفاع المدني في حائل، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع بمنزل بحي العزيزية.

وأوضح الدفاع المدني أن الحريق كان بسبب عبث الأطفال بالولاعات، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه.