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أمير الجوف يستمع لمطالب الأهالي في دومة الجندل

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في صالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل، اليوم (الاثنين)، جموع المواطنين والمسؤولين ومشايخ القبائل الذين قدموا للسلام عليه.

واستمع أمير المنطقة خلال الاستقبال إلى مطالب واقتراحات الأهالي، التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.

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كما استقبل أمير الجوف رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك، تناول الجميع طعام العشاء على مائدة أمير المنطقة.

حضر الاستقبال، محافظ دومة الجندل بالإنابة ناصر بن سعود السهلي، ووكلاء الإمارة، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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