شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تنشر حُكماً بمخالفة «غش تجاري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) نشرت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الاثنين)، حكماً بمخالفة تجارية صدر بحق مواطن يملك مؤسسة تُمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية. وأوضحت الوزارة عبر «تويتر»، أن المخالفة تمثلت في حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتخزينها في مستودع غير مطابق للمواصفات. وأشارت إلى أنه جرى مصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، وتغريم المُخالف مبلغ 100 ألف ريال، فضلاً عن إغلاق المقر المُخالف لمدة شهرين، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.



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