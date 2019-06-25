شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل الشرقية»: تحويل 100 ألف طاقة «مُعطلة» إلى «إنتاجية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

كشف مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية خالد بن أحمد العبيد، خطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة، التي تهدف وتركز على دعم إنتاجية جميع الحالات التي ترعاها الوزارة بالمنطقة وتصل تقريباً إلى 100 ألف مستفيد، وتسعى من خلالها إلى تحويل الطاقات البشرية المعطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية، واستغلال جميع الكوادر البشرية لاسيما في الدور الإيوائية، وإيجاد فرص وظيفية لهم بالشراكة والتعاون مع إدارة التوطين بالوزارة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجموعة الشركات الصديقة تحت برنامج الاستثمار الاجتماعي، وغيرها من البرامج المتاحة.

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وأوضح العبيد أن إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة تقوم بتشجيع الشباب والشابات من المستفيدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الصغيرة، بالشراكة والتعاون مع بنك التنمية الاجتماعي، وكذلك مساعدة الأسر المحتاجة وتحويلها إلى أسر منتجة، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة وبعض الشركاء في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه إيماناً بأهمية الدور الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، واستشعاراً للمسؤولية تجاه وطننا ومجتمعنا، صدر قرار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، بالموافقة على مبادرة تفعيل إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة كأول فرع من فروع المملكة، وكان ذلك في بداية عام 2018.

وبيَّن مدير إدارة المسؤولية الاجتماعية، أن الإدارة بفرع المنطقة الشرقية وضعت إستراتيجية واضحة لخدمة مستفيدي الوزارة من الأيتام، وذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الضمانية، وجميع الحالات التي ترعها الوزارة، بدعم وإشراف مباشر من مدير عام الفرع الوزارة بالمنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة تتميز بوجود مجموعة من الشركات الرائدة والمبادرة في المسؤولية الاجتماعية منذ القدم، لذلك كان سهلاً على المؤسسات والشركات مواكبة العصر وتفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية وفق أفضل التطبيقات والممارسات التي تحقق رؤية المملكة في التنمية.