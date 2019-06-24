وائل الصغير مع #ولي_العهد #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جده @w198_

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. وكعادة ولي العهد في احتضان شعبه وأخذ الصور التذكارية معه؛ قدم الشاب الصغير “وائل” ليأخذ صورة العمر، فأمسك الأمير هاتف الصغير وضغط زر التصوير، ونقلت الكاميرات تفاصيل تلك الصورة. Advertisements إلا أن “وائل” لم يكتف بنقل الكاميرات للقصة، خصوصاً أنها لم تنقل الصورة الأهم، ليغرّد بها فَرِحاً مع قوله: “أخيراً تحقق حلمي وأخذت أجمل سيلفي بحيااااتي”.





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