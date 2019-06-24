«البيئة» تكشف عن إنتاج المملكة من الزراعة العضوية في 2018 والتوسع فيها

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المساحة الإجمالية لإنتاج المملكة من الزراعة العضوية والزراعة تحت التحول لعام 2018م، بلغت 18635 هكتارًا؛ حيث وصلت مساحة الإنتاج من الزراعة العضوية فقط إلى 12516 هكتارًا، فيما بلغت مساحة الإنتاج من الزراعة تحت التحول 6119 هكتارًا.

وأوضحت الوزارة أن إنتاج المَزارع العضوية والمزارع تحت التحول، تنوَّع بين الخضار والفواكه والنخيل والحبوب، إضافة إلى الأعلاف والنباتات الطبية.

وأشارت إلى أن مَزارع الفواكه العضوية والمزارع تحت التحول جاءت في مقدمة المَزارع من حيث الحجم؛ حيث بلغت مساحتها 6418.06 هكتار للإنتاج العضوي، و3731.07 هكتار للإنتاج تحت التحول، تلتها مزارع النخيل بـ2489.48 هكتار للإنتاج العضوي، و1168.8 للإنتاج تحت التحول، ثم الخضار بـ306.2 هكتار، و386.09 هكتار للإنتاج تحت التحول.

وبيَّنت الوزارة أن حجم الدعم المقدَّم إلى المزارعين للتحول إلى الزراعة العضوية والاستمرار فيها من الربع الأخير لعام 2018م حتى تاريخ مايو 2019م؛ بلغ 1888135 ريالًا، موزعةً على 181مزارعًا. وذلك يعتبر جزءًا من مخطط الدعم المقر للزراعة العضوية في المملكة بمبلغ 750 مليون ريال، تم اعتماده للزراعة العضوية على مدار الـ13 عامًا المقبلة.

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وذكرت وزارة البيئة أن عدد الطلبات المقدَّمة إليها من المزارعين الراغبين في التحول إلى الزراعة العضوية، بلغ 95 طلبًا من مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية؛ حيث يقوم المختصون بالوزارة بزيارة هذه المزارع وإرشادها وتأهيلها قبل بداية تحويل الممارسات بالحقول إلى الزراعة العضوية.

يُذكر أن مجلس الوزراء أقر بالقرار رقم 324، الخطة التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية التي تتضمن تقديم الدعم المباشر للمَزارع العضوية والمَزارع التي تحول نشاطها إلى الزراعة العضوية، وكذلك تنفيذ زيارات حقلية إرشادية عضوية، وتأهيل المزارع الراغبة في تحويل نشاطها للزراعة العضوية، إضافة إلى تهيئة المزارع لعمليات التفتيش والتوثيق والتجهيز لها قبل زيارة شركات التفتيش والتوثيق، وتغطية تكاليف ذلك ماديًّا.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة باستمرار على تطوير قطاع الأغذية العضوية منذ 13 عامًا؛ حيث يعد هذا القطاع ناشئًا وجديدًا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أنه ينهض وينمو بسرعة.