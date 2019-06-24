حرس الحدود ينقذ 6 مواطنين بالخفجي

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي، من إنقاذ 6 مواطنين تعرض قاربهم لعطل في عرض البحر، وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي، يفيد بتعرض قارب نزهة للعطل بعرض البحر على بعد مسافة ميلين بحريين من رأس الخفجي، وعلى متنه 6 مواطنين يطلبون المساعدة.

وأضاف "على الفور تم توجيه الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بالخفجي إلى الموقع، وتم العثور عليهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة".