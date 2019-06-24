طرق بديلة بنجران وترميم أضرار السيول

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام القليلة الماضية على محافظة حبونا بمنطقة نجران، وعدد من مراكزها الغربية في قطع طريق النقعاء أبا الطحين - حميران، والواصل إلى مركز بئر عسكر، إذ تسببت السيول الجارفة بوادي سروم أبا الطحين في جرف واختفاء نحو 2 كلم من الطريق وانهيار وتكسر جزء آخر. وتم إنشاء الجزء المتضرر من الطريق المذكور مع مجرى وادي سروم، مما أدى إلى جرفه وقطع حركة المرور معه. ووثقت عدسة «دوت الخليج» مواقع الأجزاء المتضررة من الطريق، ورغم أهمية هذا الطريق وما يقوم به من ربط بين مراكز محافظة حبونا الغربية ومدينة نجران، إلا أنه لم تُلاحظ أي مؤشرات لإعادة إصلاحه، حسب معايير ومواصفات وزارة النقل، وتكليف مقاول معتمد من الجهة المالكة لإعادة إصلاح الطريق، إذ بدا سالكا أمام المارة بواسطة طرق رملية مؤقتة مع مجرى الوادي، ليتم استخدامه من سالكي الطريق. ومن جانبها، التقت «دوت الخليج»، أمس، المدير العام لفرع وزارة النقل بمنطقة نجران، المهندس وبران آل عطشان، الذي أكد أن العمل قائم على معالجة الأجزاء المتضررة بالتنسيق مع المختصين بالوزارة في كل هذه الطرق المتضررة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية سالكة على الطرق بتأمين طرق بديلة ومؤقتة، لحين الانتهاء من معالجة الأضرار بشكل نهائي.



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