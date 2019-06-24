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5 مدن معتمدة من الصحة العالمية

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استقبل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بمكتبه بالإمارة أمس، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار، الذي قدم للسلام عليه بمناسبة اعتماد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية لمحافظتي عنيزة ورياض الخبراء، ليصبح لدى المملكة حالياً خمس مدن معتمدة من المنظمة هي «الدرعية، جلاجل، عنيزة، رياض الخبراء، الجموم».

ورحب أمير القصيم به، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة، معرباً عن شكره لوزير الصحة على اهتمامه المتواصل ببرنامج المدن الصحية، مثنياً على جهود منسوبي البرنامج، واصلاً ثناءه على جهود مدير صحة المنطقة وزملائه في حصول محافظتي عنيزة ورياض الخبراء على اعتماد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية، وسعيهم في رفع الخدمات الصحية، لمستوى أعلى في المحافظات التابعة للمنطقة وتعزيزها، منوهاً بالتنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها. وسلم الأمير فيصل بن مشعل الشهادة لمحافظ عنيزة وفريق العمل، كما سلم الشهادة الأخرى لمحافظ رياض الخبراء وفريق العمل.


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