5 مدن معتمدة من الصحة العالمية

ورحب أمير القصيم به، متمنياً له طيب الإقامة في المنطقة، معرباً عن شكره لوزير الصحة على اهتمامه المتواصل ببرنامج المدن الصحية، مثنياً على جهود منسوبي البرنامج، واصلاً ثناءه على جهود مدير صحة المنطقة وزملائه في حصول محافظتي عنيزة ورياض الخبراء على اعتماد المدن الصحية من منظمة الصحة العالمية، وسعيهم في رفع الخدمات الصحية، لمستوى أعلى في المحافظات التابعة للمنطقة وتعزيزها، منوهاً بالتنسيق والعمل المشترك بين مختلف القطاعات ذات العلاقة بالصحة والبيئة، بالإضافة إلى تضافر جهود جميع أفراد المجتمع لخدمة مدينتهم، ولتنمية الحياة فيها. وسلم الأمير فيصل بن مشعل الشهادة لمحافظ عنيزة وفريق العمل، كما سلم الشهادة الأخرى لمحافظ رياض الخبراء وفريق العمل.
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