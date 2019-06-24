تعزيز القطاع الخاص في تنمية جازان

دور قيادي
استعرض أمير منطقة جازان دور المملكة الريادي والتاريخي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي، وجمع الكلمة، ووقاية الأمة من الشرور والفتن، وخدمة قضايا العرب والمسلمين، وجمع كلمتهم، بما تمثله من عمق إستراتيجي وبُعد ديني، مشددا على أولويات المملكة الثابتة تجاه تطورات الأحداث في المنطقة، ومصالح المملكة الوطنية، وتحقيق تطلعات شعبها، خلال أهداف رؤية 2030، ودور الشباب في ذلك.
تحقيق التطلعات
أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أهمية الموضوعات التي تناقشها الجلسة في الدورة، والتي تستعرض إنجازات مختلف الإدارات الحكومية من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي تعد دليلا واضحا على أن دولتنا الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من التقدم والرفاهية لأبناء دوت الخليج بشكل عام، والمستقبل الواعد لمنطقة جازان بوجه خاص، مشددا على الدور المناط بمجلس المنطقة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر.
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