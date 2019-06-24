الملك للرياضيين: ارفعوا اسم بلادكم عاليا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة أمس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وكبار مسؤولي الهيئة، ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية ، والمهتمين بالرياضة والشباب في القطاعين العام والخاص. وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين. وحمد خادم الحرمين الشريفين، الله تعالى، أن هيأ لهذا دوت الخليج شبابا يتفانون في سبيل خدمة دينهم ووطنهم في شتى المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي ونشاطاته المختلفة. وأشار خلال الاستقبال، إلى اهتمام الدولة بالرياضة والشباب، وأهمية بذل الجهد لرفع اسم المملكة عاليا في مختلف المشاركات الرياضية، وتطورها وفق أعلى المعايير. وحضر الاستقبال، رؤساء الاتحادات الرياضية.



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