مجهولون يعبثون بمرافق سد عراعر بظهران الجنوب

صيانة معدومة
أرجع عضو مجلس الأهالي بظهران الجنوب محمد الوادعي تعرض مرفقات السد للسطو والسرقة والعبث إلى غياب الرقابة والحراسات والصيانة، وقال إنه وقف بنفسه على عمليات التكسير والعبث بالكيابل الكهربائية الموصلة للإنارة والتيار الكهربائي للسد، وتكسير محابس الأنابيب مما قد يؤدي إلى اندفاع مياه السد في الوادي بكميات كبيرة.
رمي المخلفات
طالب محمد آل المؤنس الجهات المعنية في محافظة ظهران الجنوب بإيقاف عمليات رمي المخلفات والنفايات من قبل بعض ضعاف النفوس في مجرى وادي العرين.
إلى ذلك، أكد مصدر بمكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بظهران الجنوب لـ«دوت الخليج» أن سد عراعر هم غير معنيين بحراسته أو صيانته في الوقت الحاضر.
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