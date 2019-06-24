مجهولون يعبثون بمرافق سد عراعر بظهران الجنوب

تعرض أكبر سدود محافظة ظهران الجنوب والمعروف بسد «عراعر» غرب المحافظة إلى العبث من قبل مجهولين قاموا بسرقة الكيابل الكهربائية الموصلة التيار الكهربائي للسد، وسرقة محابس الأنابيب وتكسير غرفة التحكم المطلة على السد، مما قد يتسبب في كارثة لا تحمد عقباها إن استمر السد دون حراسات أو صيانة، خاصة وأنه معبأ بالماء ويصب في أكبر أودية المحافظة «وادي العرين» الذي تقع على جانبيه مدينة ظهران الجنوب وأكثر من 100 قرية ومئات المزارع والبساتين والآبار.

صيانة معدومة

أرجع عضو مجلس الأهالي بظهران الجنوب محمد الوادعي تعرض مرفقات السد للسطو والسرقة والعبث إلى غياب الرقابة والحراسات والصيانة، وقال إنه وقف بنفسه على عمليات التكسير والعبث بالكيابل الكهربائية الموصلة للإنارة والتيار الكهربائي للسد، وتكسير محابس الأنابيب مما قد يؤدي إلى اندفاع مياه السد في الوادي بكميات كبيرة.

رمي المخلفات

طالب محمد آل المؤنس الجهات المعنية في محافظة ظهران الجنوب بإيقاف عمليات رمي المخلفات والنفايات من قبل بعض ضعاف النفوس في مجرى وادي العرين.

إلى ذلك، أكد مصدر بمكتب وزارة البيئة والزراعة والمياه بظهران الجنوب لـ«دوت الخليج» أن سد عراعر هم غير معنيين بحراسته أو صيانته في الوقت الحاضر.