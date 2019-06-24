السعودية اليوم / حرس الحدود ينقذ ستة مواطنين تعطل قاربهم بالخفجي



الدمام 21 شوال 1440 هـ الموافق 24 يونيو 2019 م واس

تمكن رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي فجر اليوم ، من إنقاذ ستة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود في المنطقة الشرقية النقيب أحمد بن تركي العتيبي ، أن غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي تلقت بلاغاً يفيد بتعرض قارب نزهة للعطل بعرض البحر على بعد مسافة ميلين بحريين من رأس الخفجي ، وعلى متنه ستة مواطنين يطلبون المساعدة وتم على الفور توجيه الدوريات البحرية بقطاع حرس الحدود بالخفجي إلى الموقع، وبفضل من الله، تم العثور عليهم، وتقديم المساعدة اللازمة لهم، والتأكد من سلامتهم، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وأهاب العتيبي بجميع مرتادي البحر اتباع إجراءات السلامة، والتأكد من جاهزية الوسائط البحرية، وقدرتها على الإبحار، وإجراء الصيانة الدورية لها، وعدم التردد بالاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لطلب المساعدة، متمنياً السلامة للجميع.

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21:59ت م

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