السعودية | السودان تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السودان تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 11:09 مساءً, 24 يونيو 2019 م
المناطق _ الخرطوم
أدانت السودان بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
وعدّت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها اليوم استهداف مطار مدني يستخدمه آلاف المدنيين يوميًا، هو جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وتهديد مباشر لسلامة المدنيين.
وأضاف البيان أن استهداف استقرار وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية يشكل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وللسلم والأمن الدوليين، مؤكدًا تضامن السودان الكامل مع المملكة في وجه هذه التهديدات الإرهابية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات التي تمثل الشرعية الدولية باتخاذ ما يلزم للتصدي لهذه التهديدات والقضاء عليها.
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