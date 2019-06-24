رينار يتوقع مواجهتين قويتين أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع الفرنسي هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، خوض مواجهتين قويتين أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.

وفاز منتخب المغرب بهدف دون رد على ناميبيا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية، مساء الأحد.

ويلتقي منتخب "أسود الأطلس" مع كوت ديفوار في الجولة الثانية الجمعة المقبل، ثم جنوب أفريقيا يوم 1 يوليو/تموز المقبل.

وتحدث رينار للعين الرياضية عن مواجهة ناميبيا، وتوقعاته للمباراتين المقبلتين أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.