القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتوقع الفرنسي هيرفي رينار، مدرب منتخب المغرب، خوض مواجهتين قويتين أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.
وفاز منتخب المغرب بهدف دون رد على ناميبيا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات للبطولة الأفريقية، مساء الأحد.
ويلتقي منتخب "أسود الأطلس" مع كوت ديفوار في الجولة الثانية الجمعة المقبل، ثم جنوب أفريقيا يوم 1 يوليو/تموز المقبل.
وتحدث رينار للعين الرياضية عن مواجهة ناميبيا، وتوقعاته للمباراتين المقبلتين أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رينار يتوقع مواجهتين قويتين أمام كوت ديفوار وجنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.