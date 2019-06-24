شكرا لقرائتكم باكستان: نكرر دعمنا للمملكة ضد أي تهديد لأمنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-24 باكستان: نكرر دعمنا للمملكة ضد أي تهديد لأمنها متابعات الخليج 365 - واس دانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم، أن باكستان تكرر دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ضد أي تهديد لأمنها وسيادة أراضيها.









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