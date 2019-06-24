، "مستشفى ظلم" يُنقذ عائلة مسافرة تعرضت لحالة تسمم بعد وجبة عشاء ،

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تمكّن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ عائلة مكونة من ستة أشخاص بعد تعرضهم لحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة عشاء داخل أحد مطاعم طريق الطائف-الرياض السريع.
وتفصيلاً؛ استقبلت طوارئ مستشفى ظلم العام أفراد العائلة الذين كانوا يشتكون من أعراض التسمم الغذائي، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وإدخالهم لقسم التنويم لاستكمال الرعاية الطبية حتى استقرار الحالات والاطمئنان على أفراد العائلة، فيما اتخذت الإجراءات النظامية مع بلاغ التسمم.
وكانت العائلة قد تناولت وجبة عشاء داخل أحد المطاعم خلال سفرها على طريق الطائف- الرياض، وبعد الاقتراب من مركز ظلم، شعر أفراد العائلة بأعراض التسمم، وتوجهوا لطوارئ مستشفى ظلم العام التي استنفرت طاقاتها لإنقاذ العائلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
"مستشفى ظلم" يُنقذ عائلة مسافرة تعرضت لحالة تسمم بعد وجبة عشاءبدر العتيبي الخليج 365 2019-06-24
تمكّن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ عائلة مكونة من ستة أشخاص بعد تعرضهم لحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة عشاء داخل أحد مطاعم طريق الطائف-الرياض السريع.
وتفصيلاً؛ استقبلت طوارئ مستشفى ظلم العام أفراد العائلة الذين كانوا يشتكون من أعراض التسمم الغذائي، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وإدخالهم لقسم التنويم لاستكمال الرعاية الطبية حتى استقرار الحالات والاطمئنان على أفراد العائلة، فيما اتخذت الإجراءات النظامية مع بلاغ التسمم.
وكانت العائلة قد تناولت وجبة عشاء داخل أحد المطاعم خلال سفرها على طريق الطائف- الرياض، وبعد الاقتراب من مركز ظلم، شعر أفراد العائلة بأعراض التسمم، وتوجهوا لطوارئ مستشفى ظلم العام التي استنفرت طاقاتها لإنقاذ العائلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:50 PM
الفريق الطبي استنفر طاقاته لإنقاذ العائلة وتقديم الرعاية اللازمة لها
تمكّن فريق طبي بمستشفى ظلم العام، من إنقاذ عائلة مكونة من ستة أشخاص بعد تعرضهم لحالة تسمم، عقب تناولهم وجبة عشاء داخل أحد مطاعم طريق الطائف-الرياض السريع.
وتفصيلاً؛ استقبلت طوارئ مستشفى ظلم العام أفراد العائلة الذين كانوا يشتكون من أعراض التسمم الغذائي، حيث أجريت لهم الإسعافات الأولية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة، وإدخالهم لقسم التنويم لاستكمال الرعاية الطبية حتى استقرار الحالات والاطمئنان على أفراد العائلة، فيما اتخذت الإجراءات النظامية مع بلاغ التسمم.
وكانت العائلة قد تناولت وجبة عشاء داخل أحد المطاعم خلال سفرها على طريق الطائف- الرياض، وبعد الاقتراب من مركز ظلم، شعر أفراد العائلة بأعراض التسمم، وتوجهوا لطوارئ مستشفى ظلم العام التي استنفرت طاقاتها لإنقاذ العائلة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.
، "مستشفى ظلم" يُنقذ عائلة مسافرة تعرضت لحالة تسمم بعد وجبة عشاء ،
المصدر : الخليج 365
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