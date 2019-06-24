، ترامب يوقع أوامر تنفيذية بفرض عقوبات جديدة وصارمة على إيران ،

محمد بن مسعود - الدمام - ردًا على إسقاطها طائرة أمريكية من دون طيار

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، على أوامر تنفيذية بفرض عقوبات صارمة على إيران.



وقال الرئيس ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "إن العقوبات الجديدة تأتي ردًا على إسقاط الطائرة الأمريكية دون طيار"، مستبعدًا سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى نزاع مع إيران وتفضيله للوصول إلى اتفاق.

وأضاف "تحلينا بضبط النفس تجاه إيران لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل"، مشددًا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وأن الطريق الذي تسلكه إيران مدمر.

