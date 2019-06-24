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رصدت بلدية محافظة بارق خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ 25 مخالفة صحية في بارق ومركز ثلوث المنظر، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية في اليومين الماضيين بمواصلة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ضمن حملة الرقابة البلدية، حيث إن المراقبين قاموا بجولات صباحية ومسائية على المحال الصحية ببارق وثلوث المنظر وتم رصد 25 مخالفة صحية منها عدم النظافة العامة وسوء الأدوات المستخدمة في الطبخ.
وأشار "البارقي" إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، مطالبًا المستهلكين في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.
ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك وحمايتهم.
"بلدية بارق" ترصد 25 مخالفة صحية في جولاتها على المنشآت الغذائية
رصدت بلدية محافظة بارق خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ 25 مخالفة صحية في بارق ومركز ثلوث المنظر، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية في اليومين الماضيين بمواصلة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ضمن حملة الرقابة البلدية، حيث إن المراقبين قاموا بجولات صباحية ومسائية على المحال الصحية ببارق وثلوث المنظر وتم رصد 25 مخالفة صحية منها عدم النظافة العامة وسوء الأدوات المستخدمة في الطبخ.
وأشار "البارقي" إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، مطالبًا المستهلكين في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.
ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك وحمايتهم.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:21 PM
ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع رمضان الماضي
رصدت بلدية محافظة بارق خلال جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ 25 مخالفة صحية في بارق ومركز ثلوث المنظر، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان الماضي.
وفي التفاصيل، أوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد عوض البارقي أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية في اليومين الماضيين بمواصلة الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ ضمن حملة الرقابة البلدية، حيث إن المراقبين قاموا بجولات صباحية ومسائية على المحال الصحية ببارق وثلوث المنظر وتم رصد 25 مخالفة صحية منها عدم النظافة العامة وسوء الأدوات المستخدمة في الطبخ.
وأشار "البارقي" إلى أنه تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، مطالبًا المستهلكين في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري.
ونبه رئيس البلدية ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للاشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك وحمايتهم.
، "بلدية بارق" ترصد 25 مخالفة صحية في جولاتها على المنشآت الغذائية ،
المصدر : الخليج 365
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