، "الزواج الجماعي" بمحافظة شرورة يزف 26 شاباً وفتاة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المنهالي": الحفل لتحقيق مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي

احتفلت محافظة شرورة مساء أمس، بالزواج الجماعي الأول لـ 26 شاباً وفتاةً بالمحافظة، بحضور وكيل محافظ شرورة عامر بن علي الصيعري، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وأهالي المحافظة، وذلك بقاعة النادر للاحتفالات.

وفي كلمته بالحفل أكد الشيخ صفيان بن عيظة المنهالي، أن الزواج الجماعي يأتي بدعم وتوجيه من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ونائبه، لتحقيق مبادئ التعاون والتكافل الاجتماعي التي حثنا عليها ديننا الإسلامي، وتخفيف العبء والتكاليف على العرسان لتحقيق التكامل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.

وألقى كلمة العرسان العريس سالم المنهالي، وشكر فيها كل من ساهم ودعم لتحقيق حلم المستفيدين من البرنامج، ثم ألقيت عددٌ من القصائد الشعرية.

وفي ختام الحفل التقطت الصور الجماعية مع العرسان.