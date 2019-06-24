، العويفي": مرمى النفايات في وادي الأحسبة بالمخواة بعيد عن المزارع ومنازل الأهالي ،

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أكد رئيس بلدية المخواة محمد خميس العويفي لـ"الخليج 365" بُعد مرمى النفايات عن المزارع ومنازل الأهالي والتخلص من النفايات بالطمر الصحي بدلاً من الحرق، مبدياً استعداده للوقوف شخصياً على موقع الضرر.
جاء ذلك في رد رئيس البلدية على استفسار "الخليج 365" حول تضرر المزارع من مرمى بلدية المخواة في وادي الأحسبة، مؤكداً على تقبل شكوى أي مواطن لمعالجة أي خلل ورفع الضرر عنه.
وكان عددٌ من أهالي وادي الأحسبة بالمخواة قد أكدوا على ضررهم من مرمى النفايات مؤكدين أن السيول تنقل لنا ولمزارعنا المخلفات والبلاستيك التي تؤثر على محاصيلنا الزراعية.
وأضافوا " المرمى في هذا الموقع بأعلى الوادي منذ عدة سنوات والسيول تنقل لنا بلاستيك وعلب المرمى إلى مزارعنا التي نبدأ بعد كل موسم ممطر بتنظيف مزارعنا من مرمى بلديتنا وكأنها تغذية راجعة للنفايات.. نطالب بحلول تمنع حدوث ذلك.
العويفي": مرمى النفايات في وادي الأحسبة بالمخواة بعيد عن المزارع ومنازل الأهاليعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-06-24
أكد رئيس بلدية المخواة محمد خميس العويفي لـ"الخليج 365" بُعد مرمى النفايات عن المزارع ومنازل الأهالي والتخلص من النفايات بالطمر الصحي بدلاً من الحرق، مبدياً استعداده للوقوف شخصياً على موقع الضرر.
جاء ذلك في رد رئيس البلدية على استفسار "الخليج 365" حول تضرر المزارع من مرمى بلدية المخواة في وادي الأحسبة، مؤكداً على تقبل شكوى أي مواطن لمعالجة أي خلل ورفع الضرر عنه.
وكان عددٌ من أهالي وادي الأحسبة بالمخواة قد أكدوا على ضررهم من مرمى النفايات مؤكدين أن السيول تنقل لنا ولمزارعنا المخلفات والبلاستيك التي تؤثر على محاصيلنا الزراعية.
وأضافوا " المرمى في هذا الموقع بأعلى الوادي منذ عدة سنوات والسيول تنقل لنا بلاستيك وعلب المرمى إلى مزارعنا التي نبدأ بعد كل موسم ممطر بتنظيف مزارعنا من مرمى بلديتنا وكأنها تغذية راجعة للنفايات.. نطالب بحلول تمنع حدوث ذلك.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
09:54 PM
قال لـ"الخليج 365": مستعد للوقوف على الموقع ومعالجة أي ضرر وقع على أي مواطن
أكد رئيس بلدية المخواة محمد خميس العويفي لـ"الخليج 365" بُعد مرمى النفايات عن المزارع ومنازل الأهالي والتخلص من النفايات بالطمر الصحي بدلاً من الحرق، مبدياً استعداده للوقوف شخصياً على موقع الضرر.
جاء ذلك في رد رئيس البلدية على استفسار "الخليج 365" حول تضرر المزارع من مرمى بلدية المخواة في وادي الأحسبة، مؤكداً على تقبل شكوى أي مواطن لمعالجة أي خلل ورفع الضرر عنه.
وكان عددٌ من أهالي وادي الأحسبة بالمخواة قد أكدوا على ضررهم من مرمى النفايات مؤكدين أن السيول تنقل لنا ولمزارعنا المخلفات والبلاستيك التي تؤثر على محاصيلنا الزراعية.
وأضافوا " المرمى في هذا الموقع بأعلى الوادي منذ عدة سنوات والسيول تنقل لنا بلاستيك وعلب المرمى إلى مزارعنا التي نبدأ بعد كل موسم ممطر بتنظيف مزارعنا من مرمى بلديتنا وكأنها تغذية راجعة للنفايات.. نطالب بحلول تمنع حدوث ذلك.
، العويفي": مرمى النفايات في وادي الأحسبة بالمخواة بعيد عن المزارع ومنازل الأهالي ،
المصدر : الخليج 365
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