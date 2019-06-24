، العراق يعتقل قائدًا بارزًا في "داعش" بحوزته وثائق مهمة ،

اعتقل الأمن العراقي، اليوم (الاثنين)، قائدًا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته "سبتوتنيك"، بأن فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.
وأوضحت أن الإرهابي اعتقل في منطقة حي الوحدة وسط كركوك شمال العاصمة بغداد.
في سياق متصل، نفذت القوات العراقية اليوم عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" في كركوك.
وبيّنت خلية الإعلام الأمني أن عملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، أسفرت عن قتل 14 إرهابيًا جنوبي كركوك.
العراق يعتقل قائدًا بارزًا في "داعش" بحوزته وثائق مهمةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-24
اعتقل الأمن العراقي، اليوم (الاثنين)، قائدًا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته "سبتوتنيك"، بأن فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.
وأوضحت أن الإرهابي اعتقل في منطقة حي الوحدة وسط كركوك شمال العاصمة بغداد.
في سياق متصل، نفذت القوات العراقية اليوم عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" في كركوك.
وبيّنت خلية الإعلام الأمني أن عملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، أسفرت عن قتل 14 إرهابيًا جنوبي كركوك.
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:16 PM
مقتل 14 إرهابيًا في عملية استباقية
اعتقل الأمن العراقي، اليوم (الاثنين)، قائدًا بارزًا في تنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط بحوزته أسلحة ووثائق مهمة، في محافظة كركوك شمالي البلاد.
وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان أوردته "سبتوتنيك"، بأن فوج مكافحة إرهاب كركوك، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الإرهاب، قبض على قيادي في عصابات "داعش" الإرهابية.
وأوضحت أن الإرهابي اعتقل في منطقة حي الوحدة وسط كركوك شمال العاصمة بغداد.
في سياق متصل، نفذت القوات العراقية اليوم عملية نوعية بالتنسيق مع التحالف الدولي، لملاحقة فلول "داعش" في كركوك.
وبيّنت خلية الإعلام الأمني أن عملية نوعية استباقية لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، أسفرت عن قتل 14 إرهابيًا جنوبي كركوك.
، العراق يعتقل قائدًا بارزًا في "داعش" بحوزته وثائق مهمة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعتقل قائدًا بارزًا في "داعش" بحوزته وثائق مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.