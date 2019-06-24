الكشف عن المرحلة القادمة من تشغيل مطار جدة الجديد

أكدت مصادر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستعد للبدء في المرحلة الثالثة من تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة، الذي تشمل نقل ما تبقى من رحلات الخطوط السعودية الداخلية وهي رحلات: الرياض، القصيم، الدمام، والمدينة.
وتشمل المرحلة الثالثة نقل كل رحلات الخطوط السعودية الدولية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، وحددت الهيئة العامة للطيران المدني شهر محرم المقبل لعام 1441هـ موعداً مبدئياً لنقل كل رحلات الخطوط السعودية الداخلية والدولية. وأوضحت مصادر سابقاً تفاصيل كل المراحل الأولى والثانية لعمليات التشغيل التجريبي للمطار، إضافة لاعتزام الهيئة العامة للطيران المدني تشغيل المطار بنفسها بدلاً من مشغل عالمي، وذلك لفترة مؤقتة، حيث تم إلغاء عقد المشغل العالمي السنغافوري “شركة مطارات شانجي” بحسب صحيفة “سبق”.
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