بالصور: إنقاذ محتجزين في حريق في ملحق عمارة سكنية بالمدينة المنورة

تمكّنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة، اليوم الإثنين، من إنقاذ حالتين من أصل 3 حالات احتجزت داخل غرفة بملحق عمارة سكنية بحي العزيزية بعد نشوب حريق بها.

من جانبه، أوضح متحدث الدفاع المدني بالمنطقة خالد الجهني، أنه تم نقل الحالة الثالثة للمستشفى لتلقي العلاج، وذلك بعد إصابتها باختناق من دخان الحريق كما نجحت فرق الدفاع المدني بالمنطقة، من السيطرة على الحادث وتسليمه لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.