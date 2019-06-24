«صحة عسير» تكشف حالة الـ21 مصابًا بحادث مطار أبها

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة عسير، أنه فور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي، بلاغًا عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي أمس الأحد، تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة.

وأشارت «صحة عسير» إلى أنه تم تطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا في مثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من فرق الإسعاف والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث؛ وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وكان الحادث الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي، أمس، نتج عنه استشهاد مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة: 13 يحملون الجنسية السعودية، وأربعةٌ الجنسية الهندية، واثنان الجنسية المصرية، واثنان الجنسية البنجالية. ومن المصابين ثلاث نساء وطفلان.

وأوضحت أنه تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات، وغادر ثلاثة منهم المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج: 13 حالة إصاباتهم طفيفة، وثلاث حالات متوسطة، وحالتان حرجتان.

وتعكف صحة المنطقة على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.